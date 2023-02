Calcio: assessore Urbanistica Roma, ok definitivo a stadio Pietralata in conferenza Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso fatto è importante e rigoroso - ha spiegato l'assessore -. Gli uffici hanno analizzato il progetto consegnato, sono stati coinvolti circa 30 enti che lo hanno ricevuto e si sono espressi. È stato pubblicato sul nostro portale per fugare qualsiasi dubbio sulla trasparenza del percorso. Sono arrivate richieste di integrazione da tre dipartimenti e dalla Sovrintendenza capitolina, dalla società sportiva sono state fornite le risposte. La richiesta per cui ci è voluto più tempo sono state quelle della Mobilità ma una volta ricevute è stata elaborata questa delibera che raccoglie i pareri pervenuti e inserisce nel deliberato le prescrizioni che dovranno essere assolte. In conferenza dei servizi non sono emersi giudicati insuperabili ma sono emersi dati che necessitano di un approfondimento e dell'individuazione di soluzioni che dovranno essere incluse nella progettazione definitiva". (Rer)