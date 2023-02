Calcio: assessore Urbanistica Roma, su stadio Pietralata dibattito pubblico dopo ok Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito pubblico sulla realizzazione dello stadio dell'As Roma a Pietralata si aprirà dopo il via libera in Assemblea capitolina alla delibera sull'interesse pubblico. Lo ha spiegato l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, intervenendo nel corso delle commissioni congiunte Sport e Urbanistica del Campidoglio. "Il percorso che abbiamo di fronte - ha detto l'assessore - prevede una scelta importante e politica da parte dell'Assemblea capitolina: l'Aula deve decidere se la proposta della As Roma ha un valore di interesse pubblico. Se l'Aula approverà la delibera si avvierà il percorso definitivo e che prevede il progetto definitivo da parte della società e l'apertura di un dibattito pubblico da parte dell'amministrazione capitolina. Nel dibattito pubblico, come previsto dalla legge, sarà consentita l'espressione di tutti i pareri: spero che sia un dibattito non solo legato alle cose che non funzionano ma che sia utile per condurre il progetto in porto. Tutte le prescrizioni poste dagli enti, la As Roma dovrà soddisfarle. Il rapporto della società è con la città tutta e c'è la massima disponibilità a risolvere le questioni irrisolte, a partire da una a mio avviso molto importante: il tema dell'accessibilità - ha sottolineato Veloccia -, dovremo misurarla sulla garanzia indiscutibile di permettere un'accessibilità in sicurezza e allo stesso tempo di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività dell'ospedale Pertini". (Rer)