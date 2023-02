Russia: Putin, i cittadini devono aiutare la patria, investire e aprire nuove aziende nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini russi devono scegliere di stare con la loro madrepatria: “non solo aprire nuove aziende ma cambiare la vita intorno a noi”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all’Assemblea federale. “Ci sono tanti imprenditori così ed è lì il futuro del nostro bunisses. Tutti devono capire che il nostro futuro è in Russia”, ha detto Putin. “Così creeremo un’economia stabile, forte e autonoma ma non chiusa al mondo. Sarà in grado di creare un vantaggio competitivo che ci consenta di creare capitale da spendere per il bene del Paese”, ha affermato il presidente. “Correre qua e la facendo l’elemosina non ha alcun senso, soprattutto oggi quando in Occidente avete capito con chi avete a che fare. Non restate bloccati nel passato, siete persone coraggiose che per molto tempo hanno guadagnato e ora hanno attraversato un periodo difficile. Investite in Russia, create nuove fabbriche e nuovi posti di lavoro, così otterrete la gratitudine di tutti e lo Stato vi sosterrà”, ha detto Putin. (Rum)