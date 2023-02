Francia: pugile convinta da ministra dello Sport a rinunciare a preparazione in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pugile francese Estelle Mosely non si recherà in Russia per preparare i prossimi mondiali previsti dal 15 al 26 marzo a Nuova Delhi, in India. Come riferisce il quotidiano "L'Equipe", la decisione dell'atleta arriva dopo un colloquio con la ministra dello Sport francese Amelie Oudea-Castera, che l'ha convinta a rinunciare viste le tensioni con Mosca create dalla crisi in Ucraina. In un'intervista pubblicata da "L'Equipe", la ministra ha dato il veto al viaggio dell'atleta. "Questo viaggio rappresenterebbe un rischio reale e voglio convincerla ad evitarlo", ha detto la ministra. "Al di là del caso di Estelle, nelle circostanze attuali, non posso certamente dissuadere tutti gli sportivi francesi dal recarsi in Russia", ha poi aggiunto. (Frp)