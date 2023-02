Colombia: commissario Pace, Eln mantiene "volontà" di trattare anche se conflitto continua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana la formazione armata aveva rivendicato il sequestro del sergente Libey Danilo Bravo, sorpreso in un centro commerciale nella regione nord orientale di Arauca. Il militare, segnava la banda, "stava ricevendo il trattamento che gli compete, nel quadro dei diritti umani e in accordo con la realtà di guerra che oggi si vive nella provincia di Arauca". L'Eln si è impegnato, "nei prossimi giorni", a fornire prove della permanenza in vita di Danilo Bravo. Un gesto censurato dal presidente Petro. "Questi sono fatti che sabotano qualsiasi possibilità di pace", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Questi fatti di violenza contro la forza pubblica e quelli che quotidianamente soffrono le comunità non possono avere spazio nella nostra società", ha aggiunto il presidente. (segue) (Mec)