Torino: domani alle Gallerie d’Italia il documentario ‘Visages Villages’

- Continua la rassegna delle Gallerie d’Italia organizzata attorno alla figura dell’artista Jr che in questi giorni è in esposizione negli spazi del gruppo Intesa-Sanpaolo. Domani alle 18:30 in piazza San Carlo ci sarà il nuovo appuntamento con #INSIDE: si tratta della proiezione del documentario ‘Visages Villages’ che sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'opera è un viaggio attraverso la Francia rurale dal nord di Parigi fino al porto di Le Havre per conoscere storie di gente comune e durante il quale sorgerà una inusuale amicizia tra i due protagonisti.(Rpi)