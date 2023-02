Russia: Putin, prossime elezioni si terranno in stretta conformità con la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni locali e regionali in Russia di questo settembre e le elezioni presidenziali del 2024 si terranno in stretta conformità con la legge. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale. "Le elezioni per le autorità locali e regionali nel settembre di quest'anno e le elezioni presidenziali nel 2024 si terranno in stretta conformità con la legge, nel rispetto di tutte le procedure democratiche e costituzionali", ha sottolineato il presidente.(Rum)