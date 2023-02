Italia-Libia: Piantedosi e omologo Trabelsi avviano lavori task force su sicurezza e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "presenzia alla Scuola superiore di Polizia, con il ministro dell'Interno libico Imad Trabelsi, all’avvio dei lavori della task force Italia-Libia in materia di sicurezza e immigrazione, strumento operativo per condividere azioni comuni". Lo rendo noto il Viminale su Twitter. L'esponente del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, in visita di lavoro in Italia, dovrebbe fare rientro a Tripoli in serata, al termine della riunione tecnica con la parte italiana con focus sul contrasto alle migrazioni illegali. (Rin)