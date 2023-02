Tunisia: ministro della Giustizia incontra incaricato d’affari ambasciata libica a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Tunisia, Leila Jeffal, ha ricevuto ieri presso la sede del dicastero, l'Incaricato d'Affari dell'ambasciata libica a Tunisi, Mustapha Gdara. Lo ha riferito il ministero affermando che l'incontro ha rappresentato "l'occasione per sottolineare la forza dei vincoli di cooperazione e di fraterna relazione tra i popoli tunisino e libico". Durante il colloquio, "sono state inoltre discusse alcune questioni di interesse comune e sono state esaminate le modalità per rafforzare e sostenere i rapporti di cooperazione bilaterale in campo legale e giudiziario, a beneficio dei due popoli fratelli". (Tut)