Libia: presidente Sudafrica ribadisce sostegno a riconciliazione nazionale

- Il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha sottolineato durante un incontro con il vicepresidente del Consiglio presidenziali libico, Abdullah al Lafi, il sostegno del suo Paese alla riconciliazione nazionale della Libia e al lavoro svolto dal Comitato africano di alto livello sulla crisi libica. Lo ha riferito il Consiglio presidenziale di Tripoli in una nota. Durante il colloquio tenuto a margine del vertice africano ad Addis Abeba, in Etiopia, Al Lafi ha evidenziato "l'esperienza del Sudafrica nella riconciliazione e la possibilità che la Libia possa beneficiare di tale expertise". L'incontro ha riguardato anche le relazioni bilaterali tra i due Paesi in genere e le modalità per rafforzare la cooperazione in una serie di dossier di interesse comune. (Lit)