Libia: scoperta una nuova fossa comune a Tarhuna

- L'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse in Libia ha annunciato la scoperta di una nuova fossa nella zona di Salem Bin Ali, nella città di Tarhuna, a sud della capitale Tripoli. Lo ha reso noto la stessa autorità libica, spiegando che le operazioni per recuperare i corpi inizieranno nella giornata di oggi. Altri tre corpi non identificati erano stati precedentemente recuperati dallo stesso luogo, mentre le autorità libiche stanno lavorando su altre segnalazioni ricevute dai cittadini riguardanti le persone scomparse durante il dominio della milizia Kanyat. (Lit)