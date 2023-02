Libia: inviato Onu tiene ultime consultazioni prima di recarsi a New York, "consenso su elezioni entro 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) in Libia, Abdoulaye Bathily, ha tenuto ieri una serie di consultazioni con i leader politici e militari libici prima di recarsi al Palazzo di Vetro di New York, dove lo attende un briefing al Consiglio di sicurezza. Lo ha riferito lo stesso Bathily in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. In particolare, il politico e diplomatico senegalese ha parlato con il capo del Consiglio di presidenza, Mohammed Menfi; i presidenti della Camera dei rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato, rispettivamente Aguila Saleh e Khaled al Mishri; il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar; e una delegazione del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. "C'è una crescente convergenza di opinioni sulla necessità di indire le elezioni nel 2023", ha scritto l'inviato Onu su Twitter, accogliendo con favore "l'impegno di tutti per trovare una soluzione a guida libica all'attuale crisi politica". Bathily ha infine evidenziato “la necessità di lavorare insieme per uscire dall'attuale impasse e rispondere alle aspirazioni del popolo libico". (Lit)