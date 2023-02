Libia: capo di Stato maggiore Al Haddad riceve delegazione dell'ambasciata britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), generale Mohamed al Haddad, ha discusso con una delegazione dell'ambasciata britannica a Tripoli della cooperazione congiunta, del sostegno all'esercito libico e della fornitura di addestramento in tutti i settori. Lo ha riferito lo Stato maggiore libico sulla sua pagina Facebook ufficiale. All'incontro, che si è tenuto ieri mattina a Tripoli, ha partecipato il vice addetto militare del ministero della Difesa britannico in Libia. Al Haddad ha sottolineato all'inizio dell'incontro "la profondità delle relazioni tra Libia e Regno Unito", e ha discusso con la delegazione dell'ambasciata "o mezzi di cooperazione congiunta tra i due Paesi, il duro lavoro per sostenere l'esercito libico e fornire competenze di addestramento in tutti i campi". (Lit)