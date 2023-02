Difesa: incontro tra capi di Stato maggiore di Algeria e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle forze armate algerine, generale Said Chengriha, ha ricevuto ieri l'omologo del Qatar, generale Salem bin Hamad bin Aqil al Nabit, in visita di lavoro nel Paese nordafricano. Lo ha riferito il ministero di Difesa algerino. L'incontro ha riguardato le sfide alla sicurezza nella regione araba e nel continente africano. Le parti hanno scambiato opinioni su varie questioni di interesse comune, nonché sui modi per rafforzare le relazioni di cooperazione militare tra i due Paesi. (Ala)