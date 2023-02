Regno Unito: cancelliere Scacchiere Hunt si atterrà ai piani sul bilancio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Jeremy Hunt, si "atterrà al piano" riguardo al bilancio previsto per il 15 marzo nonostante il debito pubblico nell'anno finanziario ad oggi sia stato di 30,6 miliardi di sterline (circa 34,4 miliardi di euro) in meno rispetto a quanto previsto dall'Ufficio per la responsabilità del bilancio (Obr), l'organo di controllo fiscale del governo. L'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) ha riportato un surplus di 5,4 miliardi di sterline (circa 6 miliardi di euro) in tasse rispetto a quanto speso per i servizi pubblici. (Rel)