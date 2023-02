Romania: ministro Energia, adottate misure per la sicurezza energetica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha adottato misure per la sicurezza energetica nazionale, nel contesto della guerra ibrida determinata dalla Russia. Lo ha scritto il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu in un post su Facebook. "Nel contesto della guerra ibrida lanciata dalla Russia, la Romania ha adottato misure per la sua sicurezza energetica, optando al contempo per soluzioni che tutelino l'Unione europea, Ungheria e Azerbaigian per la costruzione di un cavo di trasporto energetico sottomarino da fonti rinnovabili. Inoltre, facciamo parte del progetto di estensione verso l'Europa centrale e sud-orientale del corridoio del gas meridionale, che parte dall'Azerbaigian. Oltre alle due misure essenziali, la Romania vuole estrarre i gas esistenti dai perimetri che ha nel Mar Nero, sviluppa la sua capacità nucleare civile attraverso la costruzione dei reattori 3 e 4 da Cernavoda e mette in funzione piccoli reattori modulari. Inoltre, attraverso il Pnrr abbiamo progetti di sviluppo per supportare investimenti nell'idrogeno verde", ha aggiunto il ministro. (Rob)