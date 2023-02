Ucraina: Cina su visita Biden, “grandi potenze non gettino benzina sul fuoco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “grandi potenze dovrebbero adottare un’attitudine responsabile e fare di più per risolvere politicamente la crisi in Ucraina, anziché gettare benzina sul fuoco”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna, rispondendo ad una richiesta di commento sulla visita a Kiev effettuata ieri dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Il dialogo e la negoziazione” sono le uniche soluzioni alla guerra, rispetto alla quale “la Cina si schiera sempre dalla parte di pace e giustizia. Continueremo a giocare un ruolo costruttivo per la promozione dei negoziati di pace”, ha detto il portavoce.(Cip)