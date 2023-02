Russia: Cremlino, visita di Biden a Kiev non potrà influenzare situazione interna a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Kiev del presidente degli Stati Uniti Joe Biden tenutasi ieri non avrà nessun impatto sulla situazione all'interno della Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'emittente "Primo Canale". "Non credo che per noi la visita del presidente degli Stati Uniti in Ucraina sia un evento fuori dal comune che può influenzare la nostra politica interna. Manteniamo la sovranità e restano ferme le priorità per noi sono noi stessi e la nostra agenda", ha osservato il portavoce. (Rum)