Usa: Cremlino, seguiamo con attenzione le visite di Biden in Ucraina e in Polonia

- La Russia ha seguito con attenzione la visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Ucraina e continuerà a seguire gli sviluppi in Polonia. Lo ha detto all'emittente "Primo Canale" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, sottolineando che "questi eventi sono importanti". "Naturalmente, abbiamo seguito questo con molta attenzione, osserveremo attentamente ciò che accadrà in Polonia oggi, anche se si può presumere che questa si continuerà la concentrazione di russofobia e reciproca convinzione nelle nuove consegne di armi e una nuova escalation di tensione", ha sostenuto Peskov. (Rum)