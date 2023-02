Decreto Carburanti: prosegue esame in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ripreso in Aula alla Camera l'esame sul decreto Carburanti con la votazione sugli ordini del giorno al provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Le dichiarazioni di voto finale sono previste per le 12, con voto finale alle 13:30. Il testo passerà, poi, all'esame del Senato. (Rin)