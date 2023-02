Bielorussia-Russia: nuove esercitazioni congiunte 22-26 settembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni bielorusse-russe "Scudo dell'Unione-2023" si terranno in Russia il 22-26 settembre del 2023. Lo ha annunciato il capo del dipartimento di cooperazione militare internazionale del ministero della Difesa bielorusso, Valery Revenko. "Tra gli eventi centrali dell'addestramento operativo e di combattimento c'è l'esercitazione operativa congiunta delle forze armate della Repubblica di Bielorussia e della Russia 'Scudo dell'Unione-2023', che si terrà in Russia il 22-26 settembre", ha detto Revenko in una conferenza stampa. Come ha aggiunto il funzionario, la stretta cooperazione con la Russia a livello strategico continuerà quest'anno. "Si prevede di tenere più di 150 vari eventi congiunti", ha concluso. (Rum)