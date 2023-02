Tunisia: direttore emittente radiofonica privata “Mosaique” trattenuto in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore in Tunisia ha ordinato di trattenere in carcere il direttore generale dell'emittente radiofonica privata "Mosaique Fm", Noureddine Boutar, che è stato arrestato la scorsa settimana. Lo ha riferito l'avvocato Ayoub Al Ghadamsi, in una dichiarazione alla stessa emittente. Al Ghadamsi ha spiegato che il giudice istruttore ha preso questa decisione sullo sfondo di "utilizzare la linea editoriale di “Mosaique” per “offendere la più alta gerarchia di potere e simboli dello Stato e infiammare la situazione nel Paese”. (segue) (Tut)