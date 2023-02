Cina: afflusso investimenti diretti esteri aumentato del 10 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in uso effettivo in Cina sono aumentati del 10 per cento su base annua a gennaio, periodo in cui si sono attestati a 19 miliardi di dollari. Lo fa sapere il ministero del Commercio, precisando che l’incremento è stato trainato soprattutto dall’allocazione di capitali nelle imprese ad alta densità tecnologica (+62,8 per cento). Nello specifico, gli investimenti esteri nella produzione hi-tech sono aumentati del 74,5 per cento, mentre quelli nel settore dei servizi nella relativa industria hanno registrato un incremento di 59,6 punti percentuali. (Cip)