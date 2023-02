Industria: Rao a “Nova”, grande impresa esercita ruolo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi decenni “siamo stati sommersi dalla retorica del ‘piccolo è bello’, dimenticando che il ruolo strategico esercitato dalla grande impresa”. Lo spiega Giuseppe Rao, dirigente generale della presidenza del Consiglio, nonché professore a contratto di geotecnologia, connettività e ordine mondiale presso l'Università di Sassari, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Secondo Rao, che precisa di parlare a titolo puramente personale, nel ruolo strategico della grande impresa sono comprese “creazione di ricchezza, innovazione, buon lavoro, management e gruppi dirigenti, servizi e modelli organizzativi avanzati, formazione; R&S e rapporti con le Università, nonché traino alle Pmi e finanziamenti alla cultura. L’impoverimento per l’Italia – evidenzia Rao – è stato drammatico: headquarter trasferiti all’estero e con essi la catena del valore prima citata. Luca de Meo, Amministratore delegato di Renault, ha di recente affermato: ‘Non esiste un paese forte senza un’industria forte’, ovvero: senza grandi imprese”. Rao, quindi, evidenzia: “Il capitalismo industriale è stato in gran parte superato dal capitalismo finanziario e delle piattaforme digitali. In aggiunta l’ordine mondiale è dominato dai paesi e dalle multinazionali in grado di esercitare la leadership nelle tecnologie digitali emergenti e nelle diverse reti che garantiscono la connettività globale. L’Italia – senza voler sminuire il ruolo virtuoso delle piccole multinazionali e delle Pmi tecnologicamente avanzate – svolge un ruolo nella geotecnologia e nella geopolitica internazionale solo grazie alle aziende partecipate dallo Stato: Enel, Eni, Leonardo, Fincantieri, StMicroelectronics, Avio. Peraltro, sottodimensionate rispetto ai competitori globali”, sottolinea Rao.(Rin)