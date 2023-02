Cina: ministero Esteri, condurre indagine approfondita su attacchi contro Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha il diritto di chiedere un’indagine approfondita sugli attacchi contro i gasdotti sottomarini Nord Stream, costruiti per trasportare il gas naturale dalla Russia all’Europa. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri della Cina Wang Wenbin durante la conferenza stampa di ieri, durante la quale ha accennato alle esplosioni che hanno colpito le condutture, evidenziandone “l’impatto negativo” per la sicurezza energetica e la transizione ecologica. “La comunità internazionale ha il diritto di chiedere un’inchiesta approfondita sugli attacchi”, rispetto ai quali gli Stati Uniti si sono chiusi in un “insolito silenzio”, ha concluso Wang. (Cip)