Egitto-Russia: ambasciatore egiziano incontra inviato presidenziale Medio Oriente Bogdanov

- L'ambasciatore d'Egitto presso la Federazione Russa, Nazih al Najari ha incontrato ieri, l'ambasciatore Mikhail Bogdanov, viceministro degli Affari Esteri, e inviato presidenziale per il Medio Oriente e l’Africa. Lo ha riferito il quotidiano "Al Ahram", affermando che l'incontro ha affrontato gli ultimi sviluppi nelle relazioni tra i due paesi e i modi per svilupparli nel prossimo periodo. Il colloquio ha riguardato una serie di questioni regionali, situazioni in Libia, Siria e Yemen, oltre a una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Cae)