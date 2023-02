Cina-Regno Unito: ministro Esteri Qin a omologo Cleverly, Pechino “non minaccia” Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non rappresenta una “minaccia” per il Regno Unito e auspica la sua collaborazione per gestire adeguatamente le divergenze e promuovere lo sviluppo “sano e stabile” delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di una conversazione telefonica con l’omologo britannico, James Cleverly. “La stabilità delle relazioni bilaterali non serve unicamente gli interessi dei due Paesi ma contribuisce allo sviluppo e alla pace mondiale”, ha detto Qin, secondo cui la Cina continuerà ad aprire il suo mercato e a condividere il potenziale della sua domanda interna. “È auspicabile che Londra interpreti lo sviluppo della Cina da una prospettiva imparziale e razionale, collaborando con Pechino per raggiungere obiettivi comuni, rafforzare la fiducia reciproca, gestire adeguatamente le divergenze e stabilire una corretta comprensione reciproca, oltre che incrementare la cooperazione e promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali”, ha detto il rappresentante cinese. (Cip)