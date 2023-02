Ucraina: Wang Yi, pronti a collaborare con Ungheria per il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Ungheria vogliono cooperare con “i Paesi amanti della pace” per porre fine alla guerra in Ucraina “il prima possibile”. Lo ha dichiarato il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio tenuto ieri a Budapest con il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. “Vorremmo che le parti tornassero al tavolo dei negoziati”, ha dichiarato Wang con l’ausilio di un interprete, ringraziando successivamente la controparte per il sostegno espresso a Pechino nei fori multilaterali. “Nonostante siano geograficamente molto distanti, la relazione tra Cina e Ungheria si sta sviluppando molto bene”, ha aggiunto Wang. (Cip)