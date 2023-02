Difesa: Emirati, firmati contratti da 1,2 miliardi dollari durante primo giorno di Idex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 4,5 miliardi di dirham (1,2 miliardi di dollari) il valore degli 11 contratti firmati durante il primo giorno dell'Esposizione internazionale della difesa (Idex) e dell'Esposizione navale della difesa (Navdex) 2023, che hanno avuto inizio ieri nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi. Lo ha annunciato il Consiglio di Tawazun, l'ente governativo indipendente che lavora a stretto contatto con il ministero della Difesa e le agenzie di sicurezza per massimizzare il valore attraverso i sistemi di acquisizione, citato dall’agenzia di stampa “Wam”. Stando a quanto specificato da Zayed Saeed al Meraikhi, portavoce ufficiale del Consiglio di Tawazun, sono stati sei i contratti firmati con società locali mentre cinque quelli con compagnie internazionali, dal valore complessivo di 2,2 miliardi di dirham (circa 60 milioni di dollari). Tra questi vi è stato un contratto con la società indonesiana PT Pal per l'approvvigionamento di navi multi-missione e un altro con la francese Thales per l'approvvigionamento di radar GM403. (segue) (Res)