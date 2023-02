Difesa: Emirati, firmati contratti da 1,2 miliardi dollari durante primo giorno di Idex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Italia è presente alle due esibizioni gemelle, considerate tra le più importanti al mondo per quanto riguarda il settore della difesa, che vedono la presenza di aziende provenienti da 65 Paesi. Secondo quanto si evince da un messaggio sul profilo Twitter di Fincantieri, alla prima giornata hanno preso parte il presidente e l’amministratore delegato del gruppo, rispettivamente Claudio Graziano e Pierroberto Folgiero. Negli Emirati Arabi Uniti il gruppo cantieristico è presente sin dal 2008 e ha consegnato nel 2013 tre navi costruite nei cantieri italiani del Gruppo. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l’Idex 2023 vedrà anche il lancio dell’”Idex Next_Gen”, uno spazio volto a consentire alle startup di dimostrare la loro tecnologia all'avanguardia nel settore della difesa e navale a figure di spicco del settore. Inoltre, il gruppo fieristico emiratino Adnec, in collaborazione con il ministero della Difesa, ha lanciato il 15 febbraio per la prima volta le cosiddette sessioni “Idex Think Tank”. Si tratta di sessioni chiuse divise tra sei gruppi di esperti di difesa e sicurezza di tutto il mondo per partecipare a discussioni strategiche su una serie di argomenti significativi. (Res)