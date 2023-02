Droga: Guardia di Finanza di Torino, sorpreso mentre vende cocaina, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato in flagranza, nel comune di San Mauro Torinese, un soggetto senegalese intento a vendere sostanze stupefacenti. Come si legge in un comunicato, i finanzieri della Compagnia Chivasso, nel corso dei consueti controlli del territorio, hanno individuato il cittadino extracomunitario mentre cedeva alcune dosi di droga a un 50enne, originario della zona, all’interno dell’autovettura di quest’ultimo, ricevendo, in cambio, denaro contante. Le successive perquisizioni effettuate nei confronti del presunto spacciatore, che aveva, peraltro, cercato di sottrarsi all’arresto mediante un maldestro tentativo di fuga, hanno consentito ai finanzieri di rinvenire un centinaio di dosi di eroina e 70 di cocaina, pronte per la vendita, nonché circa mille euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto di precedenti cessioni di stupefacenti. (segue) (Rpi)