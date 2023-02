Droga: Guardia di Finanza di Torino, sorpreso mentre vende cocaina, arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo, tratto in arresto, è stato condotto presso la Casa circondariale di Ivrea e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria cui dovrà rispondere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità, dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il risultato di servizio testimonia il costante e quotidiano impegno della Guardia di Finanza per la tutela della legalità e della salute dei cittadini e vede premiare, ancora una volta, lo sforzo rivolto al contrasto della diffusione delle droghe finalizzato, in primis, alla salvaguardia della vita umana. (Rpi)