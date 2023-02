Ucraina: Tajani, armi per la libertà dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche il problema delle munizioni: le necessità degli ucraini superano la nostra capacità di fornitura: "Sì, è un problema che è stato sollevato da Josep Borrell (Alto rappresentante Ue): è stato chiesto ad alcuni Paesi di anticipare le consegne, ma si valuta anche la possibilità di appalti congiunti a livello europeo, sulla falsariga di quelli fatti per i vaccini anti Covid. Da parte nostra, serve un ragionamento sulla capacità produttiva dell'industria italiana: faremo quello che possiamo". Un anno di guerra è passato e si parla ancora di armi e munizioni, non di negoziato di pace: "Se vogliamo arrivare alla pace, dobbiamo fare in modo che l'Ucraina resti indipendente e difenda il proprio territorio, altrimenti non si potrà costruire un accordo. Comunque, all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York presenteremo e approveremo un documento, che speriamo possa essere una spinta verso la pace", ha concluso Tajani. (Res)