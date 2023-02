Superbonus: Pichetto, serviva un intervento per salvaguardare il bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era necessario un intervento immediato, non era possibile fare diversamente, le conseguenze sul bilancio dello Stato rischiavano di diventare un danno per il Paese", dice al "Corriere della Sera" il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, spiegando perché il governo con un decreto ha bloccato la cessione di tutti i crediti fiscali legati ai bonus edilizi. Il blocco però rischia di trasformarsi in una brusca frenata per tutto il settore edile ripartito dopo anni di crisi: "Ci siamo trovati a clover intervenire sull'emergenza, ma ci rendiamo perfettamente conto della difficoltà esistente, una realtà che vedeva già bloccato l'acquisto del crediti da parte del sistema bancario. Il governo ha ufficialmente ribadito il suo impegno a trovare le soluzioni piu adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme". "L'incontro con Abi, Sace e Cdp - aggiunge - è servito per ragionare insieme su come sciogliere il grande nodo dei crediti incagliati per un importo che raggiunge i 19 miliardi". (segue) (Res)