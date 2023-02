Superbonus: Pichetto, serviva un intervento per salvaguardare il bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito invece alla compensazione con gli F24: "È il tema dei temi. L'Abi si è riservata di fare le sue valutazioni tecniche e giuridiche, ma è questa la strada più rapida per intervenire subito e risolvere al più presto l'emergenza. È un percorso che verrà definito nei prossimi giorni con tavoli tecnici tra banche e associazioni, bisogna fare presto. Tra l'altro, già con il decreto del 16 febbraio si è intervenuti per sciogliere alcuni dei nodi che determinavano la resistenza delle banche". Il ministro rileva infine che "sul Superbonus ci sono state 260 correzioni in 2 anni, ora serve qualcosa che dia stabilità. Abbiamo un programma di governo quinquennale e in questo programma è prevista la riforma del sistema fiscale italiano Quello sarà uno dei principali strumenti per sostenere la crescita delle famiglie e delle imprese italiane, in tutti i settori", ha concluso Pichetto. (Res)