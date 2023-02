Superbonus: Gualtieri, misura utile ma non andava estesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 110 per cento è stato una misura anticiclica straordinaria, utile in una fase economica eccezionale. Il problema non è lo strumento come era stato originariamente concepito, ma le successive proroghe e gli allargamenti della platea che sono stati alla base dello sforamento rispetto alle risorse stanziate". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che da ex ministro dell'Economia del governo Conte-2 è tra i 'padri' del Superbonus oggi nuovamente al centro della scena. E numeri alla mano traccia un bilancio analitico della misura. Alla luce dell'impatto sui conti pubblici largamente superiore alle previsioni, rifarebbe il Superbonus: "Si. È stato un tassello di una strategia di politica economica più ampia, che nel complesso ha determinato una crescita formidabile del Pil e un aumento altrettanto rilevante delle entrate, salvando il tessuto sociale, produttivo e finanziario. Occorre tornare alla primavera del 2020. Per il lockdown il Pil era crollato del 18 per cento". "Era necessario - conclude il sindaco - dare una spinta alla crescita e questo non poteva avvenire solo con ristori e sussidi: bisognava sostenere subito una componente fondamentale della domanda aggregata come gli investimenti e decidemmo di puntare sugli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e sul potenziamento di Industria 4.0. Lo stanziamento per il 110 per cento fu di 14,5 miliardi in 5 anni, che grazie al meccanismo dell'incentivo potevano scaricarsi tutti a terra immediatamente". (segue) (Res)