Superbonus: Ronzulli (FI), F24 per sbloccare i crediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio di una interlocuzione con i rappresentanti del settore edilizio e la compensazione con gli F24, è la via che Forza Italia aveva indicato". Nel giorno dell'incontro con la filiera dell'edilizia, Licia Ronzulli non nasconde in una intervista al "Giornale" la sua soddisfazione per i passi in avanti compiuti dopo il blitz dei giorni scorsi. Sul superbonus si va verso una mediazione: "Bene abbiamo fatto ad affrontare il problema e a lavorare in questa direzione. Il confronto del governo con le categorie segue questo passaggio fondamentale, perché quando si devono prendere decisioni importanti è doveroso ascoltare chi vive i problemi sulla propria pelle e può dare risposte e indicare soluzioni che non vanno sottovalutate". "Dobbiamo assolutamente evitare - aggiunge la capogruppo - di mettere a rischio i conti dello Stato e, allo stesso tempo, tutelare i lavoratori e le migliaia di imprese edili che si sono fidate dello Stato". Si parla di un intervento delle banche attraverso la compensazione dei crediti di imposta con gli F24: "Vorrei intanto sottolineare che giudico l'esito dell'incontro a Palazzo Chigi in modo estremamente positivo, perché va nella direzione che da tempo auspicava Forza Italia. Si lavora concretamente per sbloccare i crediti incagliati. E lo si fa nel solco di un sentiero che avevamo già tracciato mesi fa. La compensazione con gli F24 è proprio lo strumento che avevamo indicato già a novembre, con un emendamento a mia prima firma nel Dl Aiuti quater, e che avevamo chiesto di inserire anche nella legge di Bilancio". (segue) (Res)