Superbonus: Ronzulli (FI), F24 per sbloccare i crediti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è preoccupata per il possibile contraccolpo per il settore edilizio: "Lo siamo stati fin da subito, proprio in considerazione delle molte aziende che, con i cantieri aperti, hanno visto cambiare le regole in corsa, e più di una volta. Oggi siamo chiamati a non lasciarle sole in mezzo al guado, ad aiutarle. Dobbiamo per questo studiare gli strumenti migliori per farlo. Ma il Superbonus al 110 per cento non poteva durare in eterno, sarebbe stato insostenibile per le casse dello Stato. Non abbiamo mai preteso questo", ha concluso Ronzulli. (Res)