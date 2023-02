Polonia-Usa: consigliere presidenziale Przydacz, con Biden colloqui su aumento presenza Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’omologo polacco Andrzej Duda discuteranno del rafforzamento della sicurezza e dell'aumento della presenza della Nato nel Paese est europeo. Lo ha affermato il consigliere per gli affari esteri del presidente polacco Marcin Przydacz all'emittente privata “Tvn 24”. "(Discuteremo) della sicurezza dello Stato polacco e della cooperazione con gli Stati Uniti, anche all'interno della Nato, oltre che di cosa possiamo fare per rendere più sicuro il fianco orientale, compresa la Polonia", ha detto Przydacz. "È non è un segreto che si parlerà di aumentare la presenza, anche a livello infrastrutturale, della Nato", ha detto il consigliere presidenziale.(Vap)