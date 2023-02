Regno Unito: ex prima ministra Truss si unisce a Johnson su invio caccia in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex prima ministra Liz Truss si è unita al suo predecessore Boris Johnson e ha esortato il governo del Regno Unito a inviare dei caccia in Ucraina. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", i due ex premier hanno parlato alla Camera dei Comuni durante un dibattito per commemorare un anno dall'invasione russa dell'Ucraina che ricorre questo venerdì. Truss ha dichiarato: "Dobbiamo fare tutto il possibile per assicurarci che l'Ucraina vinca questa guerra il prima possibile. E la mia opinione include gli aerei da combattimento".(Rel)