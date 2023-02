Sardegna: l'educazione alimentare a teatro, iniziativa di Coldiretti per 300 bambini a Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partire dalla scuola per diffondere la cultura del buon cibo, educando gli alunni ad una sana alimentazione. È uno degli obiettivi di Coldiretti e Campagna amica Nord Sardegna che a Sassari ha presentato il progetto La Sardegna a km 0, la declinazione di un progetto nazionale di educazione alimentare che dal 2019 è stato formalizzato con un protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione per promuovere sostenibilità nell'alimentazione, economia circolare, green economy, agricoltura di precisione e digitale. Quello del Nord Sardegna è un progetto originale rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie che per farli sentire ancora più protagonisti: è stato avviato con una rappresentazione teatrale messa in scena proprio dai bambini. Come è successo a Sassari nel Cineteatro Astra dove gli attori e protagonisti assoluti sono stati i bambini della IV D della scuola Primaria via Era dell’Istituto Comprensivo Li Punti che hanno recitato davanti ad un pubblico di oltre 300 piccoli colleghi delle primarie e secondarie delle scuole del capoluogo turritano. (segue) (Rsc)