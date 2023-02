Sardegna: l'educazione alimentare a teatro, iniziativa di Coldiretti per 300 bambini a Sassari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello dell’educazione alimentare è un progetto cruciale per Coldiretti e Campagna Amica – ha spiegato il presidente Battista Cualbu –,un progetto con il quale incontriamo ogni anno in tutta Italia oltre mezzo milione di bambini, circa 20 mila in Sardegna. La qualità della vita dei nostri bambini e delle nostre famiglie inizia a tavola. Vogliamo che i bambini crescano bene, imparino a riconoscere il giusto cibo e a difendersi da quello che nuoce. Vogliamo che la prerogativa della dieta mediterranea, che ci consente di avere uno dei popoli più longevi del pianeta, rimanga patrimonio inscalfibile del nostro Paese”. Il progetto, che vede partner anche il progetto dell’Ati I Percorsi del Km0 finanziato con la misura 16.4 del Psr 2014-2020, sarà portato con la collaborazione di Coldiretti Donne Impresa, in diverse scuole del Nord Sardegna che hanno aderito all’iniziativa e si chiuderà con una grande festa nei mercati di Campagna Amica che oltre ai bambini vedrà coinvolte anche le famiglie. La rappresentazione teatrale messa in scena dai bambini di Li Punti si intitola Ciccio e Teyla, insieme per un mondo migliore, dove protagonisti sono appunto Ciccio, bambino sensibile alla salvaguardia dell’ambiente e del pianeta che rappresenta la vera agricoltura made in Italy, vicina al territorio, alle tradizioni e alla cultura rurale oltre che alla salute, alla sicurezza alimentare e all’accesso al cibo giusto per tutti. (segue) (Rsc)