Sardegna: l'educazione alimentare a teatro, iniziativa di Coldiretti per 300 bambini a Sassari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teyla, invece, è un’ape, animale fondamentale per il Pianeta che rappresenta sostenibilità, biodiversità, che è a rischio estinzione a causa dell’inquinamento. Ciccio e Teyla faranno un viaggio nelle scuole per promuovere i loro valori e sconfiggere Pasticcio, un adulto che vive l’ambiente come qualcosa da sfruttare e inquinare. “L’obiettivo di questo progetto – spiega Lucia Oggiano di Campagna Amica - è quello di trasmettere ai bambini maggiore consapevolezza sul mangiare sano, sulle disparità economiche nel mondo, sui rischi che rappresenta l’inquinamento, sul riciclo e il rispetto degli esseri viventi”. Un percorso che impegnerà gli studenti in giornate di attività di circa 3 ore nelle scuole durante le quali si alterneranno una parte teorica, la merenda a km 0 ed una ultima parte ludico-pratica. (Rsc)