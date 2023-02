Migranti: governo verso nuove regole per limitare gli arrivi dal Messico, attivisti valutano una causa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni attivisti e organizzazioni non governative statunitensi stanno valutando la possibilità di fare causa all’amministrazione del presidente Joe Biden, la quale si sta apprestando ad approvare una nuova norma per limitare i flussi migratori in arrivo nel Paese dal confine con il Messico. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Nbc News” che la nuova regola potrebbe entrare in vigore già nelle prossime settimane. In base alla norma, i migranti in arrivo dal confine meridionale non potranno fare richiesta di asilo negli Stati Uniti, a meno che non abbiano già avanzato una richiesta analoga presso le autorità di uno dei Paesi di transito, come il Messico. La proposta limiterebbe in maniera significativa il numero di arrivi, che nell’ultimo anno sono aumentati in maniera considerevole, causando numerosi attriti tra il governo federale e i repubblicani al Congresso. Alcuni attivisti hanno criticato aspramente il modello, paragonandolo a proposte analoghe avanzate in passato dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. Keren Zwick, del Centro nazionale per la giustizia dell’immigrazione, ha confermato all’emittente che la sua e altre organizzazioni stanno pensando di fare causa per impedire l’entrata in vigore della norma. (Was)