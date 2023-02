G7: Giappone annuncia incontro ministri Finanze il 23 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ospiterà un incontro dei ministri delle Finanze dei Paesi del G7 giovedì 23 febbraio, per discutere la loro risposta alla guerra in Ucraina, incluse le sanzioni a carico della Russia. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki, secondo cui l'incontro si terrà a margine di una più ampia ministeriale del G30 in India. "Vorremmo riaffermare la solidarietà e il sostegno del G7 all'Ucraina e mantenere la nostra pressione sulla Russia, oltre a discutere l'impatto (della guerra) sull'economia globale", ha dichiarato Suzuki. (segue) (Git)