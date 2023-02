G7: Giappone annuncia incontro ministri Finanze il 23 febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, valuterebbe la propria partecipazione al prossimo vertice del G7, in programma nella città giapponese di Hiroshima nel mese di maggio, se invitato dal Paese ospitante. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Kyodo" l'inviato dell'Ucraina in Giappone, Sergiy Korsunsky, aggiungendo che Zelensky è convinto dell'importanza di inviare da Hiroshima un monito comune contro l'utilizzo delle armi atomiche. Secondo l'ambasciatore ucraino, Kiev affronta oggi un rischio nucleare superiore a quello di qualunque altro Paese nel mondo, e ha auspicato che i Paesi del G7 - Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Giappone e Italia, più l'Unione europea - intervengano per far fronte a tale minaccia. "L'Ucraina ha chiaramente voce in capitolo", ha detto Korsunsky riferendosi al tema della proliferazione nucleare. Portare personalmente il messaggio dell'Ucraina ai leader del G7 sarebbe importante, ha aggiunto l'ambasciatore, avvertendo però che a Zelensky dovrebbe essere garantita la sicurezza durante l'ipotetico viaggio in Giappone. "Il presidente Zelensky ha visitato gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia. Salirà a bordo di un aereo per incontrare altri leader", ha affermato Korsunsky. (Git)