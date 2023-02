Giappone-Germania: "Nikkei", governi pianificano periodiche consultazioni di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Giappone e Germania pianificano un ulteriore rafforzamento dell'interlocuzione bilaterale di alto livello, tramite colloqui di portata più ampia rispetto alle ministeriali "2+2" di Esteri e Difesa già condotti dai due Paesi. Lo hanno dichiarato al quotidiano "Nikkei" funzionari governativi tedeschi e giapponesi, secondo cui sin dal mese prossimo Berlino e Tokyo potrebbero approntare una "cornice" per incontri regolari su una varietà di argomenti, a cominciare dalla "deterrenza di Cina e Russia". Ai colloqui prenderanno parte personalmente i capi di governo dei due Paesi, accompagnati dai responsabili di diversi dicasteri, come quelli delle Finanze. Il primo di questi incontri potrebbe concretizzarsi in occasione della visita in Giappone del cancelliere tedesco Olaf Scholz, in programma il mese prossimo. Alcuni dei ministri potrebbero partecipare da remoto. (segue) (Git)