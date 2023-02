Usa: associazione minaccia azioni legali contro cambiamento politiche di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'associazione di sostegno ai migranti, il National Immigrant Justice Center (Nijc), ha minacciato di intentare causa all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in risposta ai piani di riforma delle politiche di asilo che la Casa Bianca intende annunciare nelle prossime settimane. Lo riferisce l'emittente televisiva "Nbc News". Le misure studiate dall'amministrazione Biden proibirebbero ai richiedenti asilo di varcare il confine degli Stati Uniti a meno di aver già presentato domanda nel loro Paese d'origine. I migranti non avrebbero diritto all'asilo se attraversassero un confine internazionale prima di aver avviato la pratica. (segue) (Was)