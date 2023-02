Usa: associazione minaccia azioni legali contro cambiamento politiche di asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile degli affari legali del Nijc, Keren Zwic, ha annunciato ieri che la sua organizzazione i suoi gruppi partner sono pronti a impugnare le nuove misure in tribunale: "Se questa proposta fa quello che ci aspettiamo - privare illegalmente l'accesso all'asilo sulla base di modalità d'ingresso e vie di transito - è invalida come lo erano simili regole dell'amministrazione Trump respinte dalle corti federali", ha dichiarato Zwic. Quattro funzionari del dipartimento della Sicurezza interna hanno riferito a "Nbc News" che le nuove regole verranno annunciate ufficialmente nelle prossime settimane, e che saranno accompagnate da un rafforzamento dei centralini telefonici operati dalle autorità federali per gestire le domande di asilo a distanza. (Was)