Imprese: Amazon, calo titolo in borsa erode il reddito dei dipendenti

20 luglio 2021

- Il brusco calo del valore di mercato registrato dal colosso dell'e-commerce Amazon nell'arco dell'ultimo anno si rifletterà in una sensibile riduzione del reddito annuo dei suoi dipendenti, che ricevono una quota significativa della loro retribuzione sotto forma di azioni vincolate dell'azienda. Secondo il quotidiano "Wall Street Journal", l'andamento negativo del titolo di Amazon in Borsa si rifletterà quest'anno in un calo delle retribuzioni dei dipendenti tra il 15 e il 50 per cento rispetto alle proiezioni precedentemente formulata dall'azienda. "Il nostro modello di compensazione punta a incoraggiare i dipendenti a pensare come i proprietari, e per questa ragione connette la compensazione complessiva all'andamento aziendale a lungo termine", ha dichiarato al quotidiano un portavoce di Amazon. (Was)